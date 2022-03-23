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Плотников призвал упростить ипотечное кредитование на селе

Плотников призвал упростить ипотечное кредитование на селе

23:09  Автор: Алексей Никишин



Упрощение правил ипотечного кредитования на селе будет способствовать развитию сельских территорий, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников на парламентских слушаниях, посвященных реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Депутат напомнил, что программа льготного ипотечного кредитования стала одной из самых популярных среди социальных программ по развитию села. Однако, по его мнению, пришло время снять ряд ограничений для получения ипотеки проживающими на селе. Так, по его мнению, необходимо отменить норму, согласно которой ипотечный кредит выдается только под строительство в газифицированных населенных пунктах.

«Газ есть не везде, но и там, где его нет, люди хотят улучшать свои жилищные условия, и этому не надо препятствовать», — отмечает Плотников.

Семейную ипотеку предложили распространить на сельские дома и коттеджи


Замглавы комитета также считает, что строительство ипотечного жилья нужно разрешать не только подрядным организациям, но также и тем, кто хочет строить жилье самостоятельно.



#ипотека #село


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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