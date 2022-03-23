Похудевшая Ирина Пегова прокатилась на самокате на каблуках

Актриса Ирина Пегова обрадовалась весенней погоде и решила покататься на самокате. Ирина Пегова является популярной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Она снялась в сериале «Акушерки», а также в фильме «Экипаж». Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Также артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. Год назад зрители наблюдали за ее выступлениями на проекте «Ледниковый период». И хоть она дошла до финала, потом звезда решила похудеть. Обычно Ирина много путешествует. Она также играет в театре. Но последние недели актриса редко покидает Москву. На днях она посетила хоккейный матч. А вот 23 марта артистка вышла на прогулку. Она решила покататься на самокате.Ирина Пегова катается на самокате на каблуках При этом блондинка была на каблуках. Она подчеркнула постройневшую фигуру с помощью лосин. Ее образ дополнило платье-жакет. Монохромный наряд завершала сумка. «Сезон открыт! На каблуках, на самокате? Почему нет?» — заявила звезда. Поклонники поразились тому, как похудела Ирина. Многие стали писать комплименты актрисе. «Похудели к лету», «Красотка!», «Почему-то сразу пришла эта мысль😂 молодец Ирина!», «Согласна, супер👍👍👍❤️», «К весне в отличной форме! 👌», «Молодец, все умеет делать», — прокомментировали пост подписчики.