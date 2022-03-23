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Политолог Атаманенко: Санкционная политика Запада вскоре придет к игре с нулевой суммой

Политолог Атаманенко: Санкционная политика Запада вскоре придет к игре с нулевой суммой

Член экспертного клуба "Дигория" Артемий Атаманенко считает, что готовность европейских политиков обсуждать пятый пакет санкций и введение российских контрсанкций могут говорить о том, что вскоре все придет к игре с нулевой суммой.

Политолог отмечает, что санкции со стороны ЕС и США оказываются не столь односторонними, как заявляют об этом их инициаторы. Основная масса ограничений была введена после слов главы евродипломатии Борреля о том, что потолок финансовых санкционных инструментов достигнут. Как итог: в Германии опасаются промышленного кризиса, связанного с разрывом логистических и торговых цепей, а в США достигнут пиковый уровень инфляции с 2016 года. При этом рейтинги президента Байдена упали до 40%.


"Кажется, что санкционная политика проводится с целью создания условий взаимного износа политических и экономических систем", - отмечает Атаманенко.

По его мнению, авторы санкций рассчитывают на то, что Россия испытает больше негативных последствий и окажется в кризисе раньше, чем это случится в странах евроатлантического региона.

"Однако готовность европейских политиков обсуждать пятый пакет санкций и введение российских контрсанкций могут говорить о том, что вскоре все придет к игре с нулевой суммой. Политика ограничений оказывается обременительный не только для целей этой политики, но и для ее западных авторов", - считает политолог.

Он добавляет, что затягивание ситуации приведет к кризису, которым может воспользоваться Китай, что не входит в планы США и ЕС.

"Поэтому в нынешних условиях возникает много вопросов о целесообразности и адекватности большинства санкционных мер", - заключил политолог.

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По материалам: uposters.ru

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