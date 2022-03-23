Порядок отбора вузов в программу «Приоритет-2030» уточнили

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Скорректирован отбор вузов для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». Соответствующее постановление кабмина от 14 марта 2022 года № 357 вступает в силу 23 марта.

Документом уточняется, что объявление о проведении отбора размещается на сайте priority2030.ru, а также на сайте Минобрнауки.

Также, начиная с 2022 года, вузам, отобранным в 2021 году, базовая часть гранта будет предоставляться в рамках результата «обеспечения возможности повышения квалификации на «цифровой кафедре».

Программа «Приоритет-2030» позволяет сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

Главная цель программы — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Законы, вступающие в силу с 23 марта

В 2021 году Минобрнауки получил 187 заявок от вузов из всех федеральных округов. В итоге в программу вошли 106 университетов, рассказал ранее глава ведомства Валерий Фальков.

Он также отметил, что более 60 процентов вузов, вошедших в программу, — региональные. И только 28 университетов находятся в Москве и 11 — в Санкт-Петербурге. Все 106 университетов получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

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