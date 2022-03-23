При смене работы внутри страны дипломатов лишат компенсации

Тема: Пленарное заседание Госдумы 24 марта 2021 года

20:48 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1263003-7

Сотрудники дипломатической службы не будут получать «подъемные», если переходят из одного загранучреждения в другое в пределах одной страны. Это предполагает закон, одобренный Советом Федерации 23 марта.

Документ разработан Правительством после мониторинга правоприменения закона о дипломатической службе. Закон, в частности, отменяет выплату подъемного пособия сотрудникам дипслужбы при переводе из одного загранучреждения МИД России в другое в пределах одной страны. Также новые нормы запрещают послам и представителям РФ при международных организациях управлять коммерческими и некоммерческими организациями. Они смогут только безвозмездно участвовать в управлении органами профсоюзов или политической партией.

Дипломатов предлагают лишить компенсаций при смене работы в пределах страны

«Устанавливается запрет для сотрудников дипломатической службы на выезд за пределы РФ по частным делам без уведомления», — рассказал сенатор Фарит Мухаметшин. Предусматривается, что глава МИД будет определять порядок подачи таких уведомлений. Это позволит эффективно контролировать такие поездки.

Также уточняются некоторые другие вопросы прохождения гражданской службы в системе МИД России. Предлагается распространить обязательную ротацию между работой в центральном аппарате и территориальных органах на всех гражданских служащих Министерства иностранных дел. В настоящее время обязательная ротация установлена только для дипломатических работников.

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