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Проблемы в Warzone со 120 FPS на Xbox Series X | S все еще решаются

Проблемы в Warzone со 120 FPS на Xbox Series X | S все еще решаются


Call of Duty Warzone стала одной из первых игр, которая предложила 120 FPS на приставках Xbox Series X | S. Игроки на новых консолях Xbox получили доступ к высокой частоте кадров еще в 2020 году, но с переходом Warzone на карту времен Второй Мировой Войны, игроки на Xbox Series X | S столкнулись с серьезными проблемами в этом режиме. По сути, сейчас только на Playstation 5 (из консолей) предлагается 120 FPS.

Разработчики Warzone уже несколько месяцев говорят, что ведут работу над исправлением режима 120 FPS на Xbox Series X | S, но давно не было никаких новых комментариев по этому вопросу. Как сообщил CharlieIntel, получив комментарий от разработчиков, проблема все еще решается командой Raven и партнерами. Предполагается, что больше информации об этом появится к старту 3 сезона (который начнется примерно через месяц).

Напомним, что уже анонсирован новый Warzone, но его дата релиза пока не сообщается.

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По материалам: newxboxone

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