Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Сегодня, 11:20
Razer является официальным партнером Microsoft, который довольно часто выпускает лимитированные геймпады Xbox. Компания анонсировала очередной такой геймпад, который идет в комплекте со станцией для быстрой зарядки контроллера.
Новый геймпад Razer выполнен в стиле Капитана Америки из «Сокола и Зимнего Солдата». Необычный дизайн — это главное отличие данного контроллера от стандартных геймпадов Xbox. Подставка же для зарядки — это Razer Quick Charging Stand, тоже выполненная в соответствующих цветах. Геймпад подключается к Xbox беспроводным способом.
Отметим, что стоимость такого комплекта составит $180, дата его релиза пока не сообщается.
По материалам: newxboxone