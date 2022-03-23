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Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки

Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки


Razer является официальным партнером Microsoft, который довольно часто выпускает лимитированные геймпады Xbox. Компания анонсировала очередной такой геймпад, который идет в комплекте со станцией для быстрой зарядки контроллера.

Новый геймпад Razer выполнен в стиле Капитана Америки из «Сокола и Зимнего Солдата». Необычный дизайн — это главное отличие данного контроллера от стандартных геймпадов Xbox. Подставка же для зарядки — это Razer Quick Charging Stand, тоже выполненная в соответствующих цветах. Геймпад подключается к Xbox беспроводным способом.




Отметим, что стоимость такого комплекта составит $180, дата его релиза пока не сообщается.

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По материалам: newxboxone

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