Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки





Razer является официальным партнером Microsoft, который довольно часто выпускает лимитированные геймпады Xbox. Компания анонсировала очередной такой геймпад, который идет в комплекте со станцией для быстрой зарядки контроллера.

Новый геймпад Razer выполнен в стиле Капитана Америки из «Сокола и Зимнего Солдата». Необычный дизайн — это главное отличие данного контроллера от стандартных геймпадов Xbox. Подставка же для зарядки — это Razer Quick Charging Stand, тоже выполненная в соответствующих цветах. Геймпад подключается к Xbox беспроводным способом.

Отметим, что стоимость такого комплекта составит $180, дата его релиза пока не сообщается.