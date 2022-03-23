Разработка Fable студией Playground Games затянулась из-за отсутствия опыта





Студия Playground Games сейчас работает над новым Fable, который был анонсирован в 2020 году, но пока о нем нет практически никакой информации. Для Playground Games разработка приключенческой ролевой игры — это новый вызов, ранее команда занималась только созданием гоночных аркад, и это у нее получалось отлично. Вышедшая в прошлом году игра Forza Horizon 5 стала одной из лучших аркадных гонок за все время и получила множество наград.

Однако, если с разработкой гоночных аркад у Playground Games все отлично и есть большой опыт, приключенческие ролевые проекты для них — это новая область. Как рассказал в рамках интервью порталу Vandal Хуан Фернандес (специалист по боевым системам, который работал в Playground Games над Fable, но после ушел в Ninja Theory), создание игры продвигается медленно из-за малого опыта:

Студия Playground Games — очень организованная с точки зрения производственного процесса компания, которая всегда была сосредоточена на одной серии игр. Каждые пару лет они выпускали Forza Horizon отличного качества, с оценкой выше 90 баллов на Metacritic. Долгие годы они доминируют на рынке гоночных игр. В студии работают умные люди, которые прекрасно понимают, что делают. Им захотелось чего-то нового, и они решили оттолкнуться от того, что у них хорошо получалось — гоночных игр с открытым миром. Но им явно не хватало людей со знанием геймплея других игр в открытом мире — со знанием того, как нужно делать управление персонажем, какие в игре должны быть активности. Все это очень сильно отличается от того, что обычно бывает в гоночной игре. Только чисто на техническом уровне нужно сделать анимацию, скрипты, квесты, требования к которым очень сильно отличаются от того, что можно видеть, когда вы едете по миру на автомобиле со скоростью 300 км/ч или когда вы идёте пешком, любуясь деревенскими пейзажами.

Хуан Фернандес отметил, что, на его взгляд, процесс разработки нового Fable «слишком затянулся». Он говорит, что студия Playground Games подтянула хороших специалистов, да и сам он помог им с боевой системой, но, в итоге Фернандес решил покинуть команду. Как отмечает разработчик, у него сложилось впечатление, что он не сможет с должным творческим запалом настолько долго работать над одним проектом.