Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного на сайте знакомств

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась полезными советами при поиске партнера в интернете. Последние годы мужчины и женщины по всему миру вынуждены подолгу засиживаться на работе, стараясь успеть как можно больше. После столь напряженной недели выходные проходят по одному сценарию: дома на диване за просмотром любимого сериала. В таких условиях найти любовь можно лишь в одном случае — рискнуть зарегистрироваться на сайтах знакомств. Телеведущая шоу «Давай поженимся» дала россиянкам два совета, которые существенно упростят и обезопасят поиск. Роза Сябитова рекомендует женщинам активно заниматься саморазвитием и повышать тем самым самооценку. Не стоит отдавать все свое время на первого же мужчину, который сделал вам лестный комплимент. Принимайте хорошее к себе отношение не как привилегию, а как данность. Телеведущая уверена, что вся ответственность во время общении лежит именно на даме. Только вы решаете, когда диалог надо завершить.Роза Сябитова «Знакомство в интернете — это только быстрый способ передачи информации о себе. Это только возможность, а не результат. Результат будет определяться по тому, насколько удачно и правильно вы воспользовались возможностью. Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент? Обманутый сам дурак!» — пишет у себя в Телеграм-канале телесваха. Как считает Роза Рафиовна, женский пол обладает природной хитростей. В этом наше преимущество. Не стоит в первый же день знакомства говорить мужчине, что вы ищите супруга на всю жизнь и мечтаете об огромной семье. Излишняя откровенность спугнет даже самого достойного избранника. Вместо этого лучше расскажите о себе и дайте возможность говорить ему.Роза Сябитова «Женщина, уже от природы обладает интуицией и житейской хитростью. Но, рассказывая на каждом углу о своих желаниях уважать вас, как личность, быть падкой на дешевые комплименты и лесть, делая преждевременную оценку виртуальной личности мужчины, вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам. Вы забыли, что времена рыцарей и активных мужчин (я имею в виду тех, которые будут вас удивлять и покорять, как Дон Кихот) канули в Лету. Так кто дурак? Что куплено на глаз, не надевается на ногу. Именно на вас, как на женщину, ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства», — объясняет ведущая телешоу «Давай поженимся» на Первом канале.