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Sacred 2: Fallen Angel на Xbox сейчас можно забрать бесплатно

Sacred 2: Fallen Angel на Xbox сейчас можно забрать бесплатно


Игра Sacred 2: Fallen Angel сейчас доступна бесплатно в Microsoft Store на приставках. Игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости.

Sacred 2: Fallen Angel ранее в этом месяце (до 15 марта) была доступна только «золотым» подписчикам сервиса Xbox Live в рамках мартовской подборки Games With Gold. Сейчас же ее можно забрать полностью бесплатно, без наличия подписки. Как долго продлится акция — неизвестно.

Sacred 2 Fallen Angel

SACRED 2: Fallen Angel — обширная и глубоко играбельная ролевая игра. Отправляйтесь в кампании Света и Тени в бесшовном игровом мире, который сочетает в себе одиночную и многопользовательскую игру и наполнен квестами, персонажами, приключениями и смертельными боями.
Перейти в Microsoft Store


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По материалам: newxboxone

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