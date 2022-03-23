Саша Савельева показала сына - именинника

Певица Саша Савельева поделилась редкими кадрами с сыном Леоном в день его рождения. 38-летняя Саша Савельева опубликовала в соцсети редкое видео со своим сыном Леоном, которого она родила в браке с 48-летним Кириллом Сафоновым. Малыш появился на свет в 2019 году, а сегодня, 22 марта, у него день рождения. Однако лица мальчика поклонники певицы до сих пор не видели – звездные родители решили не показывать его публике. Вот и в свежем ролике мальчик стоит рядом с мамой и папой спиной к камере. Можно заметить, что Леона нарядили в темные брюки и белую рубашку по случаю торжества, а обувь он, судя по всему, надевать не захотел и остался босиком.Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном Леоном «У Леона сегодня день рождения! Уже целых 3 года 🙏🏼 время пролетело незаметно.. так его люблю😌❤️», - написала Савельеа в Telegram. Подписчики Савельевой оставили под роликом массу восторженных комментариев, отметив, что даже со спины понятно, что отпрыск звездной пары растет красавцем, да еще и носит очень стильную стрижку. «Очень вы мне нравитесь.Саша вы красотка и извините, ну очень люблю вашего мужа. Вы супер семья. Будьте счастливы ❤️❤️❤️», «Леончик красавчиком будет как мама с папой ❤️😘», «Какие вы красивые. И главное-счастливые. Продолжайте в том же духе❤️», - пишут поклонники звездной семьи.Именинный торт Леона Сафонова Напомним, Саша Савельева вышла замуж за Кирилла Сафонова в 2010 году после двухлетнего романа, но завести ребенка у супругов получилось лишь спустя девять лет. Бывшая солистка группы «Фабрика» рассказывала, что сначала не спешила становиться матерью, а когда все же решилась, долгое время не могла забеременеть. Роды певицы тоже не прошли гладко: сын звездной пары появился на свет раньше срока и весил всего два килограмма, поэтому малыш некоторое время оставался в больнице, где его выхаживали врачи. К счастью, Леон быстро окреп, сейчас его здоровье не вызывает беспокойства. Однако Савельева, видимо, до сих пор опасается за ребенка, и в том числе, поэтому ограждает его от излишнего внимания публики.