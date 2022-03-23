Саша Савельева с мужем попала под капельницу

Певица Саша Савельева перепугала фанатов. Артистка накануне напугала поклонников кадром, сделанным во время медицинской процедуры. В Сети решили, что у артистки и её супруга Кирилла Сафонова появились серьезные проблемы со здоровьем. Бывшая солистка группы «Фабрика» показала фото, на котором лежит под капельницей. Как следует из описания снимка, рядом с ней в этот момент находился её муж. Несмотря на переживания фанатов, судя по тому, что Саша находит силы на шутки, ситуация на самом деле не критичная. «Столик на двоих?» — смеётся Савельева над тем, как проходят её свидания с мужем.Саша Савельева с мужем Возможно, супругам назначили витаминный препарат для поддержки организма в переходный сезон. Или речь идет о модных «омолаживающих» капельницах, необходимых для более быстрого восстановления после работы и ускорения обменных процессов. Не так давно, кстати, Саша рассказала, что хочет как можно дольше откладывать момент встречи с пластическим хирургом. Она надеется, что сможет следовать принципам естественного старения. «Думаю, я буду готова на минимальные вмешательства для поддержания естественной красоты и красивого старения, но это не сейчас. Поживем — увидим», — говорила певица. Напомним, что на прошлой неделе экстренная медицинская помощь понадобилась сыну Савельевой и Сафонова. Маленький Леон чуть не задохнулся во сне из-за приступа ложного крупа.