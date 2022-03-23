Сергей Глушко по-прежнему зарабатывает бешеные деньги за стриптиз

Стриптизер Сергей Глушко зарабатывал сумасшедшие деньги на своих выступлениях. 48-летняя Наташа Королёва считает, что ее муж уже может закончить карьеру танцора. Но Сергей Глушко (Тарзан) продолжает выступать и зарабатывать хорошие деньги. Избранник исполнительницы хита «Маленькая страна» недавно рассекретил свое хобби – он пишет картины. Сергей уже запечатлел на холсте свою супругу, написал портрет тещи, а теперь рисует на заказ. Королёва считает, что муж может наконец-то уйти из основной профессии, чтобы сосредоточиться на живописи и игре в театре. «Стриптиз — это по большому счету — та страница, давайте будем честными, она уже закрыта. Я, конечно, понимаю, что можно и до 70, но как-то нет уже такого у него даже желания» — заявила певица. Однако Тарзан продолжает выступать и зарабатывать большие деньги. «Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч. Ну понятное дело, кто будет выбирать себе меньший доход», — объяснил светский журналист Олег Цуриков в программе Пятого канала «Светская хроника».Сергей Глушко У Глушко сложились хорошие отношения с матерью жены Людмилой Порывай. Однако женщина не сразу приняла выбор дочери. Ее смущало, что раньше она была тещей композитора (Игоря Николаева), а теперь является тещей стриптизера. Со временем Людмила подружилась с избранником Наташи. Мать певицы часто критикуют из-за ярких и провокационных образов. Тарзан не дает в обиду тещу и ставит хейтеров на место. «Как человек одевается — это же проявление внутреннего мира. Поэтому тусклота всякая, которая сидит там где-то у себя в норе, вот она и начинает. Их раздражает, им это режет глаз, ухо. Ну это их проблемы», — резко высказался танцор стриптиза. Сергей шокирован тем, что люди разучились уважать друг друга. Такие личности вызывают у него презрение. «Нету ни уважения ни к возрасту, ни к персоналиям. Вообще никакого нет. Это ужасно. Это отвратительно. Я презираю этих людей. У меня нету ненависти к ним. Ненависть — жирно для них», — эмоционально заявил Глушко.