Сколько лет электрическому освещению
01:17 Автор: Юлия Сапрыгина
146 лет назад, 23 марта 1876 года, Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу».
В 1875 году русский инженер Павел Яблочков открыл так называемую «электрическую свечу», служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России, в московской лаборатории, созданной на собственные средства.
Вскоре Яблочков оказался в Париже, где и завершил разработку электрической свечи. А 23 марта 1876 года русский электротехник получил французский патент № 112024 на её изобретение.
Впервые широкой публику свечу представили на выставке физических приборов, проходившей 15 апреля 1876 года в Лондоне. Успех свечи Яблочкова превзошёл все ожидания. На следующий день главные мировые издания вышли с заголовками: «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике»; «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени»; «Россия — родина электричества» и так далее.
День 23 марта в истории
Во многих странах мира были основаны компании по коммерческой эксплуатации «свечи Яблочкова». Они появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа.
В феврале 1877 года электрический свет залил фешенебельные магазины, театры, музеи и площади Парижа, а затем и многих других стран.
#история #электроэнергия