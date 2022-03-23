Сколько лет электрическому освещению

01:17 Автор: Юлия Сапрыгина

146 лет назад, 23 марта 1876 года, Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу».

В 1875 году русский инженер Павел Яблочков открыл так называемую «электрическую свечу», служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России, в московской лаборатории, созданной на собственные средства.

Вскоре Яблочков оказался в Париже, где и завершил разработку электрической свечи. А 23 марта 1876 года русский электротехник получил французский патент № 112024 на её изобретение.

Впервые широкой публику свечу представили на выставке физических приборов, проходившей 15 апреля 1876 года в Лондоне. Успех свечи Яблочкова превзошёл все ожидания. На следующий день главные мировые издания вышли с заголовками: «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике»; «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени»; «Россия — родина электричества» и так далее.

День 23 марта в истории

Во многих странах мира были основаны компании по коммерческой эксплуатации «свечи Яблочкова». Они появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа.

В феврале 1877 года электрический свет залил фешенебельные магазины, театры, музеи и площади Парижа, а затем и многих других стран.

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