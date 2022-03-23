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Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год

Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в своем блоге планы благоустройства районов Западного административного округа столицы, которые будут реализованы в текущем году.

По его словам, в ЗАО планируется до конца года завершить 6 крупных проектов, главным из которых градоначальник назвал благоустройство детского парка "Фили" в районе Филевский парк. В рамках проекта будут модернизированы существующие элементы для досуга, созданы новые рекреационные зоны, в том числе для проведения массовых культурных мероприятий, приведены в порядок входные группы, газоны, цветники, установлено ограждение, проложены удобные дорожки с лестничными спусками, велодорожка.


В парке работает секция конного спорта, поэтому в ходе благоустройства будет устроена специальная конная тропа с профессиональным покрытием и "бочка" для пони. Также проектом предусмотрено создание биостанции, состоящей из двух теплиц, и площадки для кинологической школы.


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В Тропарево-Никулино появится пешеходный маршрут от ул. Доктора Гааза до Проспекта Вернадского. Там планируется обновить тропиночную сеть, детские площадки, стадион школы № 875. На придомовых территориях будут организованы дополнительные парковочные места.


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В Очаково-Матвеевском тоже будет приведен в порядок популярный пешеходный маршрут, обеспечивающий подходы к транспортному узлу "Аминьевское". Площадь работ составит 21 гектаров. В планах также выполнить реконструкцию дорожно-тропиночной сети и ремонт дорожного покрытия в проездах, добавить зелени, малых архитектурных форм и светильников. Появятся новые площадки для детей и любителей спорта. Спортивная зона будет обновлена и в школе №814 на ул. Матвеевская — там появится новый стадион, легкоатлетический сектор, площадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис.


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В Солнцево будут реализованы сразу два проекта. На улице Авиаторов будет облагорожена зеленая зона, где отремонтируют дорожки, высадят новые деревья, кустарники и цветники, обновлены спортивные и игровые зоны. Другой заметный проект в том же районе - создание современной скейт-площадки в Парке 60-летия Октября.


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В Фили-Давыдково будет благоустроен пешеходный маршрут от детской поликлиники №130 до станции метро "Пионерская", а также прилегающие дворовые территории жилого квартала между улицами Пивченкова и Кастанаевская. Планируется реорганизовать дорожно-тропиночную сеть, обустроить удобные лестничные спуски, кардинально обновить детские и спортивные площадки, заменить старые лавочки и опоры освещения.


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Программа благоустройства включает также обновление территорий 12 школ, включая указанные выше 814-ю и 875-ю. Там мэрия собирается обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки и другие элементы.


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Сергей Собянин благоустройство Москвы инфраструктура Москвы
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По материалам: uposters.ru

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