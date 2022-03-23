Современный маркетинг: преимущества сотрудничества с инфлюэнсерами

Вадим Карасев

В настоящее время есть много разных товаров на выбор, похожих по внешнему виду и по сопоставимым ценам. К тому же потребители завалены множеством рекламных объявлений — конечно, компании хотят как можно лучше продвигать свой продукт, потому что они заботятся о высоких продажах. Итак, как побудить клиентов приобрести продукт? Как можно повлиять на их решение о покупке? В этом может помочь маркетинг влияния и сотрудничество с именитыми инфлюэнсерами, которое предлагает компания https://perfluence.net/. .

Что такое инфлюэнс-маркетинг?

Маркетинг влияния — это ответ на необходимость получения рекомендаций по продукту от надежных людей. Понятие “инфлюэнс” происходит от слова «влияние» и предполагает привлечение к рекламным кампаниям экспертов, разбирающихся в предмете, и использование их авторитета для влияния на решения других людей о покупке.

Кто может стать инфлюенсером?

Безусловно, влиятельный человек — это человек:

активный в социальных сетях,

ведущий блог,

видеоблог,

канал.

По сути, есть две группы влиятельных лиц:

знаменитости – наличие большой группы подписчиков на различных каналах; способны охватить большие группы получателей. Бывает, что это специалисты в заданной теме, а иногда просто известные имена, способные привлечь людей своей харизмой;

обычные интернет-пользователи — у них может быть немного меньшая группа подписчиков, но они считаются экспертами в своей области, потому что они завоевали доверие, постепенно публикуя ценный контент. Их мнение часто расценивают как объективное — реципиенты считают, что рекомендуют товар не только ради финансовой выгоды, но, прежде всего, из-за его ценности и полезности. По мнению получателей, они смотрят с точки зрения клиента, а не компании.

Стоит ли сотрудничать с инфлюенсерами? - преимущества и недостатки

Поскольку большинство пользователей проводит много времени в Интернете, очень часто совершая там покупки, также становится естественным искать там рекомендации по отдельным продуктам или услугам. Итак, какие преимущества компания может извлечь из привлечения влиятельного лица для продвижения продукта?

Преимущества сотрудничества с инфлюенсером

Известно, что в жизни отношения, в том числе и деловые, не всегда бывают идеальными. Модель сотрудничества с влиятельным лицом имеет следующие особенности: