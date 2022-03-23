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У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза

У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза


A Plague Tale: Requiem — одна из игр этого года, которая запланирована к релизу только на консолях последнего поколения (Xbox Series X | S и Playstation 5) и на PC. Проект не имеет точной даты выхода, но известно, что сразу после релиза на приставках Xbox в него можно будет сыграть по подписке Game Pass.

Портал powerpyx обнаружил в базе данных PSN Store список трофеев игры A Plague Tale: Requiem. Чтобы не спойлерить, мы их не выкладываем, но ознакомиться с ними можно на указанном портале (по этой ссылке). Помимо опубликованных трофеев, портал powerpyx обнаружил в PSN Store дату релиза A Plague Tale: Requiem. Указано, что проект выйдет 17 мая 2022 года, но относиться к этой дате стоит как к слуху, не исключено, что это заполнитель и дата позже поменяется.

Напомним, что A Plague Tale: Requiem — это прямое продолжение A Plague Tale: Innocence. Ранее разработчики показали геймплей проекта — его можно видеть ниже.


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По материалам: newxboxone

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