Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России открылась выставка в память о художнике Богаевском

В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России открылась выставка в память о художнике Богаевском

В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России открылась выставка в память о художнике Богаевском

В рамках празднования очередной годовщины воссоединения Крыма и России в Историческом музее открылась экспозиция "Константин Богаевский. Крымская мистерия".

Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника. В экспозицию вошли более 100 уникальных произведений. Среди них крупномасштабные живописные полотна и графические работы в разных техниках: литография, акварель, пастель, карандаш, тушь. 


Гости выставки увидят картины из серии "Города будущего" и фантастические крымские пейзажи. Помимо работ самого Богаевского, зрителям покажут прижизненные портреты художника кисти его друзей и коллег, а также первое издание сборника стихов Максимилиана Волошина, иллюстрированное Богаевским, и личные вещи художника. 

Многие экспонаты выставляются впервые. В создании проекта приняли участие более 20 музеев из 15 регионов России.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России открылась выставка в память о художнике Богаевском
В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России
Саша Савельева с мужем попала под капельницу
Саша Савельева с мужем попала под капельницу
Эти 7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play ограниченное время
Эти 7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play ограниченное
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России
Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»
Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»
В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и исправили проблемы
В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Екатерина Андреева рассказала, как борется со стрессом
Екатерина Андреева рассказала, как борется со стрессом
Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских минах
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских

Топ на сегодня

Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену
Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену
Целебные и магические свойства астрагала и сферы его применения
Целебные и магические свойства астрагала и сферы его применения
Чулпан Хаматова нашла себе работу заграницей
Чулпан Хаматова нашла себе работу заграницей
Руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал о своей первой игре
Руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал о своей первой игре
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной

Еще по теме

В Севастополе открылась новая выставка работ флотского художника Сергея Шевченко
В Русском музее открылась выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Философия и сарказм: В Донецке открылась выставка известного художника и скульптора Равиля Акмаева
Выставка работ Аристарха Лентулова открылась в музее парка "Зарядье"