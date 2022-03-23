В дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и России открылась выставка в память о художнике Богаевском

Вадим Карасев

В рамках празднования очередной годовщины воссоединения Крыма и России в Историческом музее открылась экспозиция "Константин Богаевский. Крымская мистерия".

Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника. В экспозицию вошли более 100 уникальных произведений. Среди них крупномасштабные живописные полотна и графические работы в разных техниках: литография, акварель, пастель, карандаш, тушь.

Гости выставки увидят картины из серии "Города будущего" и фантастические крымские пейзажи. Помимо работ самого Богаевского, зрителям покажут прижизненные портреты художника кисти его друзей и коллег, а также первое издание сборника стихов Максимилиана Волошина, иллюстрированное Богаевским, и личные вещи художника.

Многие экспонаты выставляются впервые. В создании проекта приняли участие более 20 музеев из 15 регионов России.