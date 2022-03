В Far Cry 6 можно будет играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни





Издательство Ubisoft анонсировало новые бесплатные дни игры — на сей раз для прошлогодней новинки: шутера Far Cry 6. Игроки смогут бесплатно опробовать Far Cry 6 на всех актуальных игровых платформах уже в эти выходные — с 24 по 27 марта. Отметим, что это первые «Бесплатные выходные» для Far Cry 6, ранее игру не давали опробовать всем желающим.

В период бесплатной игры желающие смогут купить Far Cry 6 и дополнения к нему по сниженной цене. Сама игра будет продаваться со скидкой в 50%, а сезонный абонемент к ней со скидкой в 35%.

Отметим, что кроме «Бесплатных выходных» в Far Cry 6 стартует 24 марта кроссовер с сериалом «Очень странные дела».

