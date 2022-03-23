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В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для участников спецоперации

В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для участников спецоперации

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09:26  Автор: Мария Соколова



Участников спецоперации в ДНР и ЛНР предлагают приравнять к участникам боевых действий. Такой законопроект внесли в Госдуму 23 марта депутаты «Единой России», сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на подходе перед пленарным заседанием.

По его словам, решение о проведении спецоперации на Донбассе было принято Президентом Владимиром Путиным на основании устава ООН и Договора о дружбе и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

«Наши военнослужащие выполняют задачи, проявляя при этом мужество и героизм, с достоинством и честью, не щадя ни сил, ни самой жизни, — сказал Андрей Картаполов. — Мало того, они при этом делают все для того чтобы как можно меньше страдало гражданское население, активно проводят гуманитарную кампанию».

Сегодня «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, приравнивающий участников спецоперации к участникам боевых действий. В случае его принятия военнослужащие получат социальный пакет, который позволит им пользоваться теми льготами, которые распространяются на участников боевых действий в Сирии и других регионов, пояснил Картаполов.

Госдума назначила дату рассмотрения поправок о статусе участников спецоперации на Украине



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#военные #Украина #Донбасс

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По материалам: pnp.ru

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