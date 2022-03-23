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В Эстонии хотят открыть специальные лагеря для украинцев

В Эстонии хотят открыть специальные лагеря для украинцев

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны рассматривают вопрос о создании летних языковых лагерей для детей беженцев из Украины. По её словам, это поможет школьникам адаптироваться к новым условиям и образовательным учреждениям.

"Поскольку подавляющее большинство детей пойдут в школы с эстонским языком обучения или школы с языковым погружением, то летом мы должны проводить лагеря по изучению языку или языковому погружению, где они смогут найти новых друзей, а также более свободно овладеть эстонским языком, чтобы осенью им было легче", - уточнила Каллас.


Сейчас в образовательной информационной системе республики зарегистрировано 417 украинских детей, отметила она. Из них 217 пойдут учиться в школы с эстонским языком обучения, а 123 ученика отправят в классы языкового погружения, в которых часть уроков ведется на эстонском, а часть на русском языке. Всего же по данным ERR, с 27 февраля Эстония приняла 22 185 беженцев с Украины.

Ранее Ruposters писал, что Эстония нанесла новый удар по белорусским нефтепродуктам.

Эстония лагеря беженцы
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По материалам: uposters.ru

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