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Xbox делится подробной статистикой по успехам Game Pass

Xbox делится подробной статистикой по успехам Game Pass


Подразделение Xbox в рамках видео Game Pass: Maximizing Your Game’s Total Value, подготовленного для разработчиков, поделилось различной информацией об эффективности подписки Game Pass. Приводим интересные цифры, которые можно найти в этом ролике:



Подписчики Game Pass играют в большее количество игр — на 40%. Плюс они играют в более разнообразные проекты — пробуют на 30% больше разных жанров.



В среднем, количество игроков в проекте из «старого каталога» (то есть выпущенная игра некоторое время назад, не новинка) увеличивается в 8,3 раза после присоединения к Game Pass.



Для новых игр от крупных издателей Game Pass дает прирост игроков в 3,5 раза больше, чем у аналогичных игр, не включенных в подписку. Для инди-игр прирост в 15 раз.



Когда игра анонсируется для Game Pass, разговоры о ней в соцсетях увеличиваются в 3 раза.



Участники Game Pass тратят на 50% больше, чем аналогичные пользователи без подписки.



Послепродажная монетизация увеличивается в 2,8 раза после присоединения к Gamepass, 50% этого дохода приходится на новых игроков.



Инди-разработчики добились 3х-кратного роста доходов за счет Game Pass (сравнение 2016 и 2020 года).


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По материалам: newxboxone

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