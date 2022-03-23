Xbox представил коллекцию весенних геймпадов и аксессуаров на 2022 год





Компания Microsoft совместно с партнерами анонсировала целую линейку геймпадов Xbox, которую объединили в весеннюю серию — Designed for Xbox Spring 2022.

Проводные контроллеры PowerA Enhanced для Xbox Series X | S. Геймпады от известного производителя аксессуаров — компании PowerA. Помимо элементов управления, как на стандартных контроллерах, они имеют сзади две дополнительные настраиваемые кнопки. Устройства выходят в 5 цветах: Lavender Swirl, Cotton Candy Blue, Pink Lemonade, Purple Camo, Pastel Dream. Стоимость — $37,99.





Проводной контроллер 8BitDo Ultimate для Xbox. Устройство имеет специальное ПО (доступно на Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS), которое дает возможность настраивать сопоставление кнопок, регулировать чувствительность джойстика и триггера, вибрацию и многое другое. На геймпаде можно настроить личные профили и быстро между ними переключаться. Контроллер выполнен в «игривом пастельно-розовом цвете». Стоимость — $44,99.





Защитный корпус с насадками OtterBox Easy Grip для контроллеров Xbox Series X | S. Насадки в цвете Lilac Dream и прочный корпус для защиты геймпада от повреждений и повышения комфорта от взаимодействия с ним. Стоимость — $39,99.



