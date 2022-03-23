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За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в "Одноклассниках"

За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в "Одноклассниках"

ОК зафиксировали рост активности предпринимателей: они стали продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать новый контент и создавать товары. Количество товаров, которые бизнесы размещают в ОК, выросло в 6 раз за неделю – до 200 тысяч в сутки.

Кратный рост активности наблюдается в категориях "Красота и здоровье", "Строительство и ремонт", "Бытовые услуги", "Образование и репетиторы", "Туризм и отдых".


Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов. За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете ОК, выросло в 3 раза.

Для бизнеса в ОК запущена специальная серия обучающих семинаров. Первый семинар пройдет 30 марта в официальной группе ОК для бизнеса. Также в ОК работает специально выделенная линия службы поддержки.

Изучить инструменты соцсети для бизнеса можно и самостоятельно: для этого на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн – от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. А в официальной группе ОК для бизнеса можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы.

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По материалам: uposters.ru

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