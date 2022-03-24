14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё

Косплей — занятие довольно дорогое и требующее множества разных умений по изготовлению костюмов. Но если у вас есть смекалочка и чувство юмора, можно обойтись буквально подручными материалами. Это неоднократно доказывал легендарный косплеер Ануча Саенчарт из Таиланда, который может изобразить из себя вообще всё на свете, используя то, что под руку попадётся.

Кот в сапогах

Мандалорец

Паровозик Томас

Комодский дракон

Угадайте, из чего наш косплеер сделал шкуру варана? Да это же пупырчатая плёнка!

Бэтмен

Скуби-ду

Белль

Банановая Баленсиага

Джастин Бибер

Унесённые призраками

Жареная курочка

Что ни говори, а в косплее разной еды ему просто нет равных!

Мауи

Кунг-фу Панда

Мерседес

А здесь вы можете найти подборку работ других косплееров, которые не боятся посмеяться над собой.