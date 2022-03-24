16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности познал, что значит быть неформалом

Для кого-то детство и юность ассоциируются с чем-то розовым и нежным, а семейные альбомы полны милых воспоминаний. Но в фотографиях из того периода жизни частенько можно найти что-то, над чем хочется посмеяться или за что можно покраснеть. Особенно хорошо это знают те, кто в юности был неформалом. Косые чёлки, начёсы, агрессивный макияж и чёрные губы! Всё это вы найдёте в нашей подборке.

Мне 15 лет, я с крашеными черными волосами и выщипанными бровями думаю, что выгляжу круто

Привет из 2009-го

Нелепые волосы, экстремальная подводка для глаз и клетчатые конверсы…

Моя старшая школа позволила нам исполнить песню о каннибализме на шоу талантов, примерно 2008 г.

Готичные выпускные фото

2010-й. Подход к жизни «лол, я весь такой рандомный»

В 97-м, когда Мэрилин Мэнсон был на пике своей популярности, всем нам было около 13 лет

Моё выпускное фото (2017)

Каждый день тратила на причёску по часу. Приблизительно 2006 год

Моя тётя прислала мне кучу моих старых фотографий, которые она собирала годами. Есть настоящие жемчужины

Примерно 2010 год

Нет, это был не Хэллоуин. Я собиралась в аэропорт. Да, треугольник Железного человека ‍светится.

Средняя школа — очень интересное время

Фотографии на веб-камеру, когда мне было 13/14 лет

Это просто обычная серьга, свисающая с моей (непроколотой) носовой перегородки.

В 16 или 17 лет со своей собакой и Сантой

2005 год. Мне 15 лет

Да, это подводка для глаз, и да, я на крыше

А здесь вы можете найти старые семейные фото, которые обрели новую жизнь после того, как их раскрасили.