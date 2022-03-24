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Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем

Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
52-летний актер Александр Семчев в эфире НТВ рассказал, почему решил сбросить вес, и какие проблемы приобрел в связи с этим. Накануне 53-летия Заслуженный артист Российской Федерации, Александр Семчев стал новым гостем Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Артист рассказал, как ему удалось похудеть ровно в половину — раньше он весил 200 килограммов, а теперь около 100. «Я себе нажрал сахарный диабет», — вздыхает Семчев в студии программы. Актер в целом никогда не скрывал, через что ему пришлось пройти, чтобы избавиться от такого количества лишнего веса, и почему он решил кардинально изменить свою внешность.
Александр Семчев Причиной, по которой Александр стал худеть, стала работа — ему отказывали в ролях в театре, в котором он работал с 1997 года. Этим он поделился в шоу Ивана Урганта. Пришедший тогда с артистом режиссер Константин Богомолов также прокомментировал: «Артист Семчев, когда репетировал комические роли, роли старух комических в том числе, когда еще было плюс сто, всегда мечтал сыграть роли драматические — Короля Лира, например. Изнутри рвалось что-то очень трагическое. И, видимо, этим было мотивировано радикальное похудение, которое было осуществлено».
Александр Семчев Естественно, второй и, возможно, самой важной причиной того, что Семчев решил худеть, стало его состояние здоровья. Артист рассказал, что похудел благодаря правильному питанию, спорту и необходимым процедурам, таким как пластика живота и круговая подтяжка лица. Однако, к сожалению, такое резкое похудение не пошло на пользу Семчеву в полной мере — у него начались некоторые проблемы со здоровьем. «Меня это очень сильно настораживает. Вдруг появилось какое-то головокружение. Потом время от времени у меня начинается дурнота. Что удивительно, давление стало понижаться», — говорил сам Семчев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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