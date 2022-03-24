Александра Серова тепло поздравила дочь с днем рождения

Единственная законная дочь певца Александра Серова, Мишель поделилась фото с отцом-именинником и написала ему много хороших пожеланий. Сегодня, 24 марта, день рождения отмечает знаменитый певец, композитор, продюсер Александр Серов. Артисту исполнилось 68 лет. Дочь музыканта посвятила отцу теплое поздравление в личном блоге и опубликовала фото с дорогим именинником. Мишель очень гордится папой. Она благодарна родному человеку за любовь и поддержку. К слову, Александр Серов по-прежнему считает дочь своей маленькой девочкой. И делает все возможное, чтобы она была счастлива.Александр Серов с дочерью Мишель «Сегодня у папы День рождения! Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, позитивных эмоций и энергии! Люблю, обнимаю!❤️💋»— написала Мишель. «С днем рождения папу, всего самого наилучшего 👏», «От всей души и от всего сердца поздравляю вашего папу с Днём рождения! Всех благ! Главное - крепкого здоровья и творческого долголетия!❤️», «С Днём рождения поздравляем! Счастья, здоровья вам, благополучия желаем!», «С днём рождения вашего папу😍 любви вселенской, мирного неба и хорошего настроения 👏», — комментируют подписчики. Напомним, дочь певца весной 2019 года вышла замуж. Роскошное свадебное торжество состоялось в Москве. Девушка признавалась, что все было так, как она мечтала. А в сентябре 2020 года Александр Серов впервые стал дедушкой. Мишель подарила звездному папе долгожданную внучку. Малышку назвали Мией. А 8 февраля 2022 года в семье вновь произошло пополнение. У Мишель родился сын, которого назвали Макаром.