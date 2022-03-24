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Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии

Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии
Дочь продюсера Иосифа Пригожина пережила ужас перед свадьбой. 25-летняя Даная Пригожина призналась, что пережила токсичные отношения. Наследница знаменитого продюсера никому не говорила о том, что с ней происходит. Падчерица певицы Валерии вышла замуж в начале марта, за день до своего 25-летнего юбилея. Даная встречалась со своим ровесником Евгением около двух лет. Молодой человек помог возлюбленной прийти в себя после болезненного романа. Как оказалось, дочь Иосифа Пригожина не делилась подробностями личной жизни даже с самыми близкими людьми. Бывший избранник поднимал на нее руку: это случилось даже накануне свадьбы Арсения Шульгина, сына Валерии. «Для меня на самом деле эта тема ужасна! Об этом не знали даже родители. Было очень плохо, но нужно было маскироваться», — призналась Пригожина. Однако сейчас она по-настоящему счастлива.
Дочка Иосифа Пригожина с мужем Девушка смогла забыть те тяжелые отношения и выйти из этого замкнутого круга с гордо поднятой головой, за что особенно благодарна новоиспеченному мужу. «Я счастлива, я замужем! И рядом со мной настоящий мужчина! Он практически спас меня от того состояния, когда мне даже не очень хотелось жить», — заверила Даная. При этом она не раскрывает подробностей о муже. Пригожина объяснила, почему не может этого делать. «К сожалению, я не могу озвучить, где он работает. Ни фирму, ни место, ни должность! Таковы правила фирмы. А они меня читают!» — пояснила наследница продюсера Иосифа Пригожина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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