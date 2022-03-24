Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V — рейтинг игры занижают





В последнее время игроки активно выражают свои позиции по той или иной игре на Metacritic. Как известно, на сайте агрегатора рецензий есть два рейтинга — от журналистов (на основании обзоров) и от игроков (на основании оценок). Игроки, которые чем-то недовольны в приобретенном проекте, снижают рейтинг для игры на Metacritic. Так произошло и с Grand Theft Auto V для next-gen версий.

Обновленная версия Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S и Playstation 5 подверглась активной критике со стороны игроков. Прямо сейчас у Grand Theft Auto V на Metacritic в версии для новых консолей:

Xbox Series X | S — 2.8 из 10Playstation 5 — 2.6 из 10

При этом, рейтинг от критиков на уровне в 77 баллов на Xbox Series X и 82 балла на Playstation 5.

Игроки, которые оставляют негативные рецензии, пишут, что недовольны качеством обновления для Grand Theft Auto V. При этом, напомним, что апдейт не распространяется бесплатно и имеет некоторые технические проблемы, что следует из обзоров производительности игры.