Илья Авербух высказался об уникальности Лизы Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух признался, что нашел уникальную жену в лице актрисы Лизы Арзамасовой. Создатель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился подробностями семейной жизни с актрисой Лизой Арзамасовой. Фигурист стал новым гостем на программе Ирины Безруковой. Актриса вспомнила, что однажды Илья упрекнул женщин в том, что они вначале вдохновляют мужчин на подвиги, а потом сами же мешают им эти подвиги совершать. Безрукова поинтересовалась у Авербуха, применимо ли это к Арзамасовой. «Лиза уникальна. Она как-то защищена от этой истории. Например, спектакль «Анна Каренина» родился уже после того, как мы стали жить вместе. Я продолжал в том же ритме, с той же командой», — заявил Авербух.Илья Авербух и Лиза Арзамасова «Лиза очень деликатно, только с поддержкой помогла мне реализовать эту мечту. И после этого был грандиозный проект «Нижний Новгород – 800», который получил «Тэффи», своеобразный. Мы на воде сделали этот спектакль. Лиза как раз в этот момент рожала Льва. Это тоже очень важно. И два удачно поставленных «Ледниковых периода». Я не сел в кресло-качалку», – резюмировал Авербух в беседе с Безруковой в YouTube-шоу «Начало». Ранее Лиза Арзамасова показала подросшего сына Леву. Малыш уже пытается вставать на ножки. «Наш любимый Лев Ильич, как может, как умеет, отправляет всем воздушный поцелуй и улыбку. Пусть всё будет хо-ро-шо 🙏🏻❤️», прокомментировала видео Лиза Арзамасова.