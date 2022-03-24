Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза





Конец этого года обещает быть богатым на интересные игровые релизы. Один из самых ожидаемых проектов поклонниками Xbox — игра Starfield, которая должна выйти 11 ноября 2022 года на Xbox Series X | S и PC. В этом году студия Bethesda начала делиться некоторыми подробностями о проекте, но все еще не показали полноценный геймплей.

Появились слухи, что релиз Starfield может быть перенесен. На это намекает игровой инсайдер Роберто Серрано, публикуя в Twitter недвусмысленное сообщение: «11.11.22 💫 2.3.23».





Отметим, что Роберто Серрано ранее неоднократно сообщал точную информацию, к примеру, называл характеристики консолей нового поколения до их анонса, указывал на даты релиза новых приставок. Однако, были у него и неточности, поэтому остается ждать официального подтверждения от Bethesda.