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Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза

Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза


Конец этого года обещает быть богатым на интересные игровые релизы. Один из самых ожидаемых проектов поклонниками Xbox — игра Starfield, которая должна выйти 11 ноября 2022 года на Xbox Series X | S и PC. В этом году студия Bethesda начала делиться некоторыми подробностями о проекте, но все еще не показали полноценный геймплей.

Появились слухи, что релиз Starfield может быть перенесен. На это намекает игровой инсайдер Роберто Серрано, публикуя в Twitter недвусмысленное сообщение: «11.11.22 💫 2.3.23».


Отметим, что Роберто Серрано ранее неоднократно сообщал точную информацию, к примеру, называл характеристики консолей нового поколения до их анонса, указывал на даты релиза новых приставок. Однако, были у него и неточности, поэтому остается ждать официального подтверждения от Bethesda.

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По материалам: newxboxone

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