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Иван Ургант вышел на связь из за границы

Иван Ургант вышел на связь из за границы
Ведущий Иван Ургант вместе с другими звездами покинул страну. Артист примкнул к числу отечественных селебрити, которые уехали за границу. Так, шоумен выбрал в качестве места своего пребывания Израиль. Примечательно, что в эту страну с Аллой и детьми приехал также шоумен Максим Галкин. Как пишут в прессе, Примадонна сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. Именитая чета на связь с поклонниками практически не выходит. Исключение сделала только Алла Пугачева, чтобы опровергнуть слухи о своей эмиграции. Интересно, что лично поговорить с Максимом Галкиным неожиданно для многих удалось Андрею Данилко. Украинский певец заверил, что телеведущий с семьей давно планировали отпуск. Все сложилось в пользу этой поездки в Израиль, особенно учитывая то, что Галкин лишился рекламных контрактов. И пока, судя по всему, сидит без дела.
Иван Ургант Кстати, о возможном будущем мужа Примадонны за границей высказался и звездный продюсер Сергей Лавров. Он уверен, что русскоязычному комику делать вне России совершенно нечего. Зато о дальнейших карьерных перспективах Ивана Урганта, который также уехал в Израиль — еще неясно. Общественность всколыхнули слухи о том, что вероятной заменой шоумена в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале станет Гарик Мартиросян. Сам же комик на эти домыслы ответил предельно кратко в личном микроблоге, оставив такой комментарий: «Фейк!». Позже на связь с прессой вышел и сам Иван Ургант, прервав долгое молчание. Он призвал поклонников и звездных коллег отличать вымысел от правды и не верить всему, что пишут и накручивают. «Не верьте слухам!» — сказал Иван Ургант репортеру gazeta.ru. Шоумен также уточнил, что как и его поклонники, он с нетерпением ждет выпуски программы «Вечерний Ургант».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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