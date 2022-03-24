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Известный журналист высказался о том, с чем столкнется Чулпан Хаматова в Латвии

Известный журналист высказался о том, с чем столкнется Чулпан Хаматова в Латвии
По мнению журналиста Вадима Авва, актриса Чулпан Хаматова напрасно выбрала эмиграцию в Латвию. Чулпан Хаматова вместе с дочерьми эмигрировала в Латвию, где у нее есть дом под Ригой. Журналист Вадим Авва, проживший там около 30 лет, полагает, что актриса поступила несколько опрометчиво. По его мнению, ей будет крайне сложно покрывать материальные расходы, которые очень сильно отличаются от московских. Да и гонорар у местных артистов на уровне обычной провинции — около 50 евро за спектакль. Благо работу Хаматова уже нашла — в Новом Рижском театре. Где будут работать ее взрослые дочки Арина и Ася, 20 и 19 лет, пока тоже не ясно. И будут ли? Больше всего вопросов у Вадима Аввы вызывает будущее Ии, которая родилась в 2010 году.
Чулпан Хаматова с дочерьми Судя по тому, что Чулпан Хаматова говорит о своих финансах, у нее не хватит средств на ее домашнее обучение. Поэтому наследнице придется идти в местную латышскую школу, русскоязычных тут нет, вообще. А это значит, что ей не просто придется учить национальный язык, но изучать математику, химию, физику, историю на чужом языке. Плюс ко всему, утверждает журналист, к русским тут, мягко говоря, очень настороженное отношение с 2004 года. А надо ли это подростку? К слову, сам журналист, напротив, переехал с сыном из Риги в Москву.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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