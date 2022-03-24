Кадыров сообщил, что чеченские силовики освободили здание администрации Мариуполя

Тема: Военная операция на Украине

20:40 Автор: Жанна Звягина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в четверг сообщил об освобождении силовиками республики здания администрации Мариуполя.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — написал чеченский лидер.

Военные Украины пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей

22 марта первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала сообщил об освобождении российскими войсками и подразделениями ДНР половины площади Мариуполя. Политик тогда отметил, что украинская сторона несет тяжелые потери, тем не менее урон также причинен и силам ДНР. Кроме того, были выявлены факты, когда националисты под видом мирного населения пытались покинуть республику.

Войска Донецкой народной республики окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка городских районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело.

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