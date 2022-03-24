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Китайский эксперт объяснил, на чем основывается позиция Пекина по Украине

Китайский эксперт объяснил, на чем основывается позиция Пекина по Украине

08:27  Автор: Иван Антонов, Пекин



Китай всегда делал самостоятельные выводы относительно происходящих международных процессов. При этом Пекин руководствовался своим пониманием морали и исходил из национальных интересов. Об этом в статье для ресурса «Хуаньцюван» пишет заместитель Института изучения России Университета Цинхуа У Дахуэй.

Такой подход особенно важен в современных условиях, когда право определять, что морально, а что аморально, присвоила себе группа стран во главе с США, отмечает эксперт. Впрочем, со временем жизнь расставляет все по своим местам и истинное положение дел становится для всех очевидно.

Китайско-российское стратегическое партнерство основано на одинаковом или, как минимум, схожем понимании процессов в современном мире, а также на созвучности национальных интересов наших стран. Разумеется, сохраняются и различия по отдельным нюансам, однако они не меняют атмосферу двустороннего диалога в целом, подчеркивает ученый.

Помимо того, что такая форма взаимодействия между Китаем и Россией отвечает интересам двух государств, она также имеет важное значение для всего мира, оказывая, при необходимости, стабилизирующее воздействие на глобальные процессы. Сложно представить, где оказалась бы наша планета, если бы не было китайско-российского стратегического партнерства, задается вопросом У Дахуэй.


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Принципиальным отличием диалога Пекина и Москвы является то, что их взаимодействие не направлено на третьи страны. Такой подход является полной противоположностью мышлению Запада, который руководствуется категориями времен холодной войны, подчеркнул эксперт.

Ситуация вокруг Украины, безусловно, оказывает и окажет влияние на международную обстановку. Но даже в таких условиях Китай и Россия сохранят наиболее подходящий двум странам формат стратегического сотрудничества, убежден эксперт.



#Китай #Украина


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По материалам: pnp.ru

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