Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине

Ведущая Ксения Бородина рассказала своей мнение о включении ее в черный список. Недавно в Интернете появился черный список звезд, которых не хотят видеть на Украине. В него вошли Ольга Бузова, Дима Билан, Ани Лорак и многие другие. В перечень неугодных попала также ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина. 39-летняя Ксения Бородина старается быть максимально откровенной с поклонниками и отвечает на любые даже провокационные вопросы. Так, например, сегодня ей написали: «Вас объявили врагом Украины». Теледива была крайне удивлена: «Серьезно?! Ну и как это повлияет на мою жизнь?! Я туда не летала уже давно. После того как отдыхала в Крыму с детьми, меня и так туда не пустили бы. Но это никогда не мешало мне помогать деткам Украины. Буду помогать и дальше! Я никогда не желала зла народу. Это мне пишут гадости, а я молчу! Люди всегда могут рассчитывать на мою помощь».Ксения Бородина Напомним, что Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужей. Несмотря на расставания, ведущая скандального шоу позволяет отца свободно общаться с девочками. Особенно часто можно увидеть Курбана Омарова с шестилетней Теоной. Звезда не препятствует их встречам, даже выслушав от бывшего ряд оскорблений. Вскоре после развода Курбан обвинил брюнетку в измене с лучшим другом. «Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!» — негодовал бизнесмен. Однако и Омарова едва можно назвать примерным супругом. Сразу после свадьбы поползли слухи, что он крутит романы на стороне. Сплетни о его похождениях подозрительно усилились накануне разрыва. В прошлом году мужчину засняли за ужином с Татой Блюменкранц. Правда, экс-участница реалити уверяет: между ними был только деловой разговор.