Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине

Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине

Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ведущая Ксения Бородина рассказала своей мнение о включении ее в черный список. Недавно в Интернете появился черный список звезд, которых не хотят видеть на Украине. В него вошли Ольга Бузова, Дима Билан, Ани Лорак и многие другие. В перечень неугодных попала также ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина. 39-летняя Ксения Бородина старается быть максимально откровенной с поклонниками и отвечает на любые даже провокационные вопросы. Так, например, сегодня ей написали: «Вас объявили врагом Украины». Теледива была крайне удивлена: «Серьезно?! Ну и как это повлияет на мою жизнь?! Я туда не летала уже давно. После того как отдыхала в Крыму с детьми, меня и так туда не пустили бы. Но это никогда не мешало мне помогать деткам Украины. Буду помогать и дальше! Я никогда не желала зла народу. Это мне пишут гадости, а я молчу! Люди всегда могут рассчитывать на мою помощь».
Ксения Бородина Напомним, что Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужей. Несмотря на расставания, ведущая скандального шоу позволяет отца свободно общаться с девочками. Особенно часто можно увидеть Курбана Омарова с шестилетней Теоной. Звезда не препятствует их встречам, даже выслушав от бывшего ряд оскорблений. Вскоре после развода Курбан обвинил брюнетку в измене с лучшим другом. «Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!» — негодовал бизнесмен. Однако и Омарова едва можно назвать примерным супругом. Сразу после свадьбы поползли слухи, что он крутит романы на стороне. Сплетни о его похождениях подозрительно усилились накануне разрыва. В прошлом году мужчину засняли за ужином с Татой Блюменкранц. Правда, экс-участница реалити уверяет: между ними был только деловой разговор.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный мультиплеер
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности познал, что значит быть неформалом
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик
Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик

Топ на сегодня

Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в "Одноклассниках"
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в
Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного на сайте знакомств
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V — рейтинг игры занижают
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V —

Еще по теме

Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод