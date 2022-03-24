Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины

Певица Лариса Долина посвятила публикацию своему другу Александру Буйнову в день его рождения. Сегодня отмечает свой день рождения популярный певец Александр Буйнов — ему исполнилось 72 года. Одной из первых его поздравила с этим событием коллега и давняя подруга Лариса Долина. Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок, где счастливая позирует в объятиях именинника. «Санька, дружище, дружбан, кореш! Я тебя поздравляю (вечером, разумеется, обниму) с днюшкой! Я желаю тебе оставаться на волне здоровья, счастья и творческой востребованности ещё много лет! Ты столько всего превозмог и столько успел сделать, мой дорогой, что тебе всё это воздастся сторицей! Любви и процветания! Люблю!» — трогательно поздравила Буйнова певица.Лариса Долина и Александр Буйнов Лариса Долина и Александр Буйнов много лет дружили семьями. Так, однажды певец рассказал, что вместе с женой Аленой как-то приютил у себя дома Долину. Это случилось в начале марта много лет назад. Тогда артистка только начала встречаться с Ильей Спицыным. Однажды поздно ночью Долина позвонила Буйнову и попросила приютить ее. К Буйнову в ту ночь Долина приехала вместе со Спицыным, и остались они жить у певца на три месяца. Александр и Алена выделили им мансарду. Лариса Долина вспоминала, что у них было так уютно, что она могла в любой момент дня и ночи подойти к холодильнику и взять оттуда все, что угодно. Потом Лариса Долина и Илья Спицын нашли себе жилье - сняли квартиру - и съехали от Буйнова. И если несколько лет назад Долина рассталась со своим гражданским мужем Ильей Спицыным, то с Буйновым продолжает дружить: они всегда поддерживают друг друга.