Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards

Вадим Карасев

Пять российских порноактрис завоевали награду PornHub Awards сразу в шести номинациях, сообщается на официальном сайте данной премии.

Лучшей исполнительницей минета признали 28-летнюю уроженку Петербурга Luxury Girl.



В то же время самой популярной парой назвали эстонскую порноактрису Solazola, которая родилась на территории Российской Федерации, и ее парня.

24-летняя уроженка Омска Ева Эльфи получила премию за "самую красивую киску". Кроме того, звезду назвали "самой популярной исполнительницей по выбору женщин".

Purple Bitch из Томска стала "лучшей косплей-исполнительницей" по версии PornHub Awards, тогда как Sweetie Fox - "любимой косплей-исполнительницей".

Как писал NEWSTES, ранее бросившая МГИМО порноактриса раскрыла, почему любит сниматься в жестких видео.

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