Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минфин США распространил санкции на золото Банка России

Минфин США распространил санкции на золото Банка России

США введут санкции за любые сделки с золотом, связанные с Банком России. В новые черные списки также попали глава "Сбербанка" Герман Греф и 328 депутатов Госдумы, говорится в сообщении американского Минфина.

Эти запреты могут лишить ЦБ возможности использовать международные резервы, включая драгоценные металлы, для поддержки российской экономики и финансирования спецоперации на Украине. Продажа и покупка золота из резервов РФ подпадают под ограничения, до этого принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ.


"Лидеры G7 и Европейский союз продолжат совместную работу, чтобы лишить Россию возможности использовать свои международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования войны", - уточняется в пояснении от Белого дома.

Собственность и активы попавших в черный список депутатов ГД заблокируют. Работа любых организаций, которые прямо или косвенно принадлежат этим лицам более чем на 50%, будет ограничена, а любые транзакции, связанные с российскими чиновниками, на территории Соединенных Штатов запретят. Кроме того ограничения коснутся предоставления им средств, товаров или услуг.

Ранее Ruposters писал, что премьер Польши констатировал наступление трудных времен для рядовых поляков из-за санкций.

США Банк России санкции российское золото
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Минфин США распространил санкции на золото Банка России
Минфин США распространил санкции на золото Банка России
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда,
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный мультиплеер
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности познал, что значит быть неформалом
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы

Топ на сегодня

Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в "Одноклассниках"
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V — рейтинг игры занижают
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V —
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного на сайте знакомств
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного
Xbox делится подробной статистикой по успехам Game Pass
Xbox делится подробной статистикой по успехам Game Pass

Еще по теме

Греф: санкции США не окажут сильного влияния на российскую экономику
Международные резервы России с 12 по 19 августа выросли на 0,6%
Международные резервы России с 5 по 12 августа снизились на 0,2%
Золотовалютные резервы России превысили 430 миллиардов долларов