Минфин США распространил санкции на золото Банка России

Вадим Карасев

США введут санкции за любые сделки с золотом, связанные с Банком России. В новые черные списки также попали глава "Сбербанка" Герман Греф и 328 депутатов Госдумы, говорится в сообщении американского Минфина.

Эти запреты могут лишить ЦБ возможности использовать международные резервы, включая драгоценные металлы, для поддержки российской экономики и финансирования спецоперации на Украине. Продажа и покупка золота из резервов РФ подпадают под ограничения, до этого принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ.

"Лидеры G7 и Европейский союз продолжат совместную работу, чтобы лишить Россию возможности использовать свои международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования войны", - уточняется в пояснении от Белого дома.

Собственность и активы попавших в черный список депутатов ГД заблокируют. Работа любых организаций, которые прямо или косвенно принадлежат этим лицам более чем на 50%, будет ограничена, а любые транзакции, связанные с российскими чиновниками, на территории Соединенных Штатов запретят. Кроме того ограничения коснутся предоставления им средств, товаров или услуг.

Ранее Ruposters писал, что премьер Польши констатировал наступление трудных времен для рядовых поляков из-за санкций.

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