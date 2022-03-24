Минвостокразвития будет сдерживать цены на товары северного завоза

15:34 Автор: Анна Шушкина

В Минвостокразвития будут работать над субсидированием процентных ставок по кредитам, привлекаемых для осуществления северного завоз. Это нужно, чтобы не допустить удорожания товаров, поставляемых в удалённые труднодоступные территории, пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на рабочей встрече с депутатами — членами Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Уже в прошлом году мы столкнулись с пробками на Северном морском пути в связи с некорректной оценкой ледовой обстановки, возросшим объёмов грузов. В этом году приоритетная задача — обеспечить северный завоз в полном объеме», — сказал министр. Реализацией северного завоза занимаются не только государственные, муниципальные органы, но и коммерческие организации, которые используют для этого оборотный капитал.

При сегодняшних банковских ставках, чтобы не допустить удорожания товаров северного завоза для населения, будем субсидировать как ставки для самих участников северного завоза, так и ставки фрахта (плата за перевозку грузов в течении определённого периода времени — прим.), сказал Чекунков.

В федеральном бюджете, по его словам, на субсидирование перевозок по Северному морскому пути заложены средства в объёме 560 млн рублей на 2022, 2023 и 2024 годы. «И уже в этом году первых два рейса каботажной линии пройдут с субсидированной стоимостью фрахта, чтобы удешевить доставку товаров в труднодоступные удалённые территории», — сказал Чекунков.