Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минвостокразвития будет сдерживать цены на товары северного завоза

Минвостокразвития будет сдерживать цены на товары северного завоза

Минвостокразвития будет сдерживать цены на товары северного завоза

15:34  Автор: Анна Шушкина



В Минвостокразвития будут работать над субсидированием процентных ставок по кредитам, привлекаемых для осуществления северного завоз. Это нужно, чтобы не допустить удорожания товаров, поставляемых в удалённые труднодоступные территории, пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на рабочей встрече с депутатами — членами Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Уже в прошлом году мы столкнулись с пробками на Северном морском пути в связи с некорректной оценкой ледовой обстановки, возросшим объёмов грузов. В этом году приоритетная задача — обеспечить северный завоз в полном объеме», — сказал министр. Реализацией северного завоза занимаются не только государственные, муниципальные органы, но и коммерческие организации, которые используют для этого оборотный капитал.

При сегодняшних банковских ставках, чтобы не допустить удорожания товаров северного завоза для населения, будем субсидировать как ставки для самих участников северного завоза, так и ставки фрахта (плата за перевозку грузов в течении определённого периода времени — прим.), сказал Чекунков.

В федеральном бюджете, по его словам, на субсидирование перевозок по Северному морскому пути заложены средства в объёме 560 млн рублей на 2022, 2023 и 2024 годы. «И уже в этом году первых два рейса каботажной линии пройдут с субсидированной стоимостью фрахта, чтобы удешевить доставку товаров в труднодоступные удалённые территории», — сказал Чекунков.

 


# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату релиза
Инсайдер намекает, что релиз Starfield перенесут, называя новую дату
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный мультиплеер
Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
Кристина Орбакайте рассказала, что ее закалило
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности познал, что значит быть неформалом
16 неловких фотографий из семейных архивов от тех, кто в юности
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик
Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик

Топ на сегодня

Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в "Одноклассниках"
За неделю предприниматели в шесть раз увеличили размещение товаров в
Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного на сайте знакомств
Роза Сябитова обнародовала главные правила при поиске возлюбленного
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V — рейтинг игры занижают
Игроки не в восторге от next-gen обновления Grand Theft Auto V —

Еще по теме

Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике
Отдалённые объекты Северного флота в Арктике полностью обеспечены зимовочными запасами
Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути
Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития