Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах

Супруг фигуритски Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал, что ждет Россию из-за збежавших звезд. В последние дни звезды стали активно покидать Россию. Одни открыто признались в экстренной эмиграции, другие уверяют, что отправились на запланированный отдых. Так, например, недавно уехала в Латвию Чулпан Хаматова. Несколько лет назад она приобрела неподалеку от Риги недвижимость, поэтому обосновалась вместе с дочками в собственном доме в Европе. Экс-ведущая информационных программ НТВ Лилия Гильдеева также рассказала, что окончательно покинула страну. Даже главная звезда российской эстрады Алла Пугачева отправилась с мужем и детьми в Израиль, правда, по ее словам, только на время отпуска.Татьяна Навка и Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал происходящее в беседе с журналистами: «Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. <…> Люди искусства должны нести искусство людям. Это лучшее, что они могут сделать в нынешней ситуации». Здоровая микрофлора влагалища служит естественным барьером для инфекций. Чтобы предотвратить рецидивы… Ранее государственный деятель отмечал положительные стороны неожиданного отъезда из страны известных персон. «Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», — говорил Песков. Напомним, что сейчас за границей находятся Джиган и Оксана Самойлова, Кантемир Балагов, Семен Слепаков, Вера Полозкова, Иван Ургант, рэпер FACE, Антон Долин, балерина Ольга Смирнова, Рената Литвинова и многие другие.