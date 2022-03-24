Налоговые льготы для изобретений предлагают возобновить

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 71616-8

Российским компаниям предложили вернуть льготное налогообложение прибыли от результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Документом предлагается установить, что в налоговую базу налога на прибыль не включаются доходы от имущественных прав на РИД, выявленные в ходе инвентаризации за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2021 года.

Для малого и среднего бизнеса предлагается установить более длительный льготный период: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Такая льгота уже действовала в России с начала 2018 года в течение двух лет и, по мнению кабмина, способствовала большей правовой защищенности продукции компаний и формированию рынков, основанных на технологиях российских компаний.

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«Предусмотренный льготой двухлетний срок оказался недостаточным, принимая во внимание длительность и трудоемкость проведения процедуры инвентаризации прав на РИД», — говорится в пояснительной записке.

У компаний и регионов есть высокая потребность в возобновления действия данной льготы, заключают авторы инициативы.

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