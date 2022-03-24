Народные приметы на апрель 2022 года

Вадим Карасев

Народная мудрость помогает нам вовремя обходить стороной проблемы и неприятности, привлекать удачу и успех. Благодаря приметам на апрель 2022 года удастся найти путь к счастью и заранее узнать о том, какой будет погода, чтобы посадить рассаду и получить хороший урожай.

Мудрость наших предков заключалась не только в наблюдении за природой, но и в сопоставлении фактов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами на второй месяц весны, чтобы уверенно приниматься за дела и без труда обходить стороной проблемы. Провести апрель удачно помогут и ежедневные шепотки на удачу.

1 апреля. В этот день слышен гром — будет теплее. По примете 1 числа домовому ставят угощение, чтобы тот не шалил.

2 апреля. Лед с рек сходить начинает — урожай будет добрым. Ключевой водой трижды умыться — от недугов на год освободиться.

3 апреля. В этот день от зла ограждаются, солью и золой проходы к дому засыпают. Небо ясное —и зерна много будет.

4 апреля. Весна будет теплая и ясная, если снега мало останется. Птахи начали гнезда вить — осень рано придет.

5 апреля. Жаркое лето придет, если водоемы переполнены талой водой. Сегодня в доме прибираться — удачу привлечь.

6 апреля. Кто в доме пыль не жалует, тому и бед не знать. Нуждающемуся помочь — 3 года горестей не знать.

7 апреля. Сегодня дома не убираются, чтобы без удачи не остаться. День пасмурный — осень грибная.

8 апреля. Погода будет сухой и теплой, если появились комары. Лето будет жарким, если слышны раскаты грома вдалеке.

9 апреля. Ветер с севера подул — к резкой перемене погоды и похолоданию. Заморозки еще вернутся, если к вечеру звезд на небе много.

10 апреля. Рокот грома в этот день указывает на ухудшение погодных условий. Птицы летят низко и беспокойно кричат — к метели или сильному ветру.

11 апреля. Сороки начали гнездование — лето будет грозовым. Сегодня рассаду сажать — урожая не видать.

12 апреля. Одуванчики начали цвести — лето будет непродолжительным. Сегодня желание загадать и монетку в воду бросить — к исполнению заветной мечты.

13 апреля. Птицы с юга возвращаются — к теплу. Рассаду сажать — с урожаем зиму встречать.

14 апреля. Пчелы вылетать начали — осень наступит раньше обычного. Год будет удачным, если слышен рокот ледохода.

15 апреля. Сегодня милостыню подать — год нужды с деньгами не видать. Тем, кто от беды чужой отвернется, счастье не улыбнется.

16 апреля. Лед на реке держится — год неурожайным будет и рыбалка не задастся. Сегодня водяного задобрить — без опаски в водоемах купаться.

17 апреля. Дожди летом будут часто идти, если на ольхе листья раньше, чем на березе, появятся.

18 апреля. Сегодня по примете по ветру печали пускают, чтобы невзгоды из жизни ушли. Гомон птиц — к теплу.

19 апреля. Сегодня по примете подкармливают деревья в саду и рассаду, чтобы без урожая не остаться. Мухи выползли на стены — идет тепло.

20 апреля. Звезд на небе много — будет урожайная осень. Мыши в дом побежали — скоро паводок начнется.

21 апреля. Теплая погода будет, если Луна красной кажется. Лягушки квакать начали — заморозки позади.

22 апреля. Сегодня от недугов целебными настоями и ключевой водой исцеляются. Небо серое, но облаков нет — к потеплению и дождю.

23 апреля. Сегодня рассаду не высаживают, если на небе ни облачка. Пауки трудятся — дождя не будет и станет теплее.

24 апреля. Дождик пошел — грибов будет много. Найти клевер с 4 листиками — к удаче в делах на весь год.

25 апреля. Березы много сока дают — лето будет с частыми дождями. Увидеть косяк перелетных птиц — к удаче.

26 апреля. Сегодня гости в дом идут — богатство несут. Гостей привечать — благополучие в дом привлекать.

27 апреля. Закуковала кукушка — денег прибудет. День полениться — без денег остаться.

28 апреля. Сегодня работа спорится и ладится. Тем, кто трудится молча, удача улыбнется, а кто свои планы разглашает, тот ни с чем останется.

29 апреля. Рассаду не сажать — без урожая зиму коротать. Сегодня по примете огород заговаривают, чтобы овощи и фрукты росли в обилии.

30 апреля. Сильный ветер тучи нагоняет — к похолоданию. Птицы мелкие к домам жмутся — быть заморозкам.