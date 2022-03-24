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"Нравится, когда тело дышит": звезда "Папиных дочек" объяснила, почему ходит без штанов

"Нравится, когда тело дышит": звезда "Папиных дочек" объяснила, почему ходит без штанов

36-летняя Мирослава Карпович откровенно рассказала о том, почему любит ходить дома без штанов.

Накануне Мирослава Карпович опубликовала в соцсетях откровенную фотосессию, на которой продемонстрировала свои ноги.


По словам актрисы, у нее есть странная привычка из-за ее южного происхождения, когда она собирается по утрам и делает несколько дел одновременно.

"Впрыгиваю в пальто, запускаю рюкзак на порог, и доставая ботинки всегда слышу: "Мира а штаны?!" Знаю-знаю, что их надо надевать. Но мне нравится, когда тело дышит, а надевая колготки (очень их с детства не люблю, особенно те, что две полосочки сзади) или прочую нижнюю часть гардероба, мы закрываем большую часть тела, которая итак закрыта весь день, возможно я снова пытаюсь найти оправдание)), но в итоге на улицу я конечно выхожу и с низом и с верхом. Ноги счастливы, что подышали, я счастлива, что мы с ногами счастливы, это важно, поскольку иногда одна из них может встать не с той, чтобы так не случалось, уважайте и заботьтесь о всех Ваших частях тела, ведь они часть Вашего Храма", - написала звезда "Папиных дочек".

До этого Мирослава Карпович опубликовала на своей странице в инстаграме* горячие фото, на которых позирует без лифчика.

Однако многие подписчики звезды сериала "Папины дочки" не оценили ее эротические фото. Актрису раскритиковали за чрезмерную худобу - пользователи сети сочли, что Карпович выглядит пугающе истощенной.

"Модель выбрана неудачно. Нет женской элегантности и форм, как будто палку нарядили. Ребра так и светятся", "Это не эстетика женского тела", "Бог обидел эту женщину, не дав ей ничего женского", - цитирует пользователей сети издание "7 Дней".


Как писал NEWSTES, ранее звезда "Папиных дочек" откровенно высказалась о своей личной жизни и хейтерах, заявив, что родители научили ее "не брать чужого".

Знаменитости шоу-бизнес Мирослава Карпович
* экстремистская организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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