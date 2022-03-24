Официально: На Xbox появится поддержка технологии AMD FSR 2.0





Компания AMD в рамках мероприятия GDC 2022 рассказала о планах по использованию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0). Заявлено, что технология будет поддерживаться на консолях Xbox и видеокартах NVIDIA (Radeon RX 590, RX 6500 XT и новее, а также GeForce GTX 1070 и новееRadeon RX 590, RX 6500 XT и новее, а также GeForce GTX 1070 и новее).

На данный момент нет точной информации о том, когда технология FSR 2.0 станет доступна на приставках Xbox. При этом, компания AMD отметила, что на Xbox технология будет работать в полном объеме. Разработчики игр под Xbox получат все необходимые инструменты, чтобы внедрить FSR 2.0 в свои проекты.

Технология FSR 2.0 использует алгоритм темпорального апскейлинга, который берет данные предыдущих кадров для реконструкции последующих. Благодаря этому качество масштабирования выросло во всех режимах по сравнению с FSR первого поколения.

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