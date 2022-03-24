Ольга Бузова заговорила о воссоединении с бывшим мужчиной

Ведущая и певица Ольга Бузова проводит время с бывшим любовником. Тимофей Майоров — один из немногих бывших парней Ольги Бузовой, с которыми она осталась в хороших отношениях. Приезжая в Северную столицу, певица часто проводит время с Тимофеем, о чем рассказывает подписчикам. Ольга очень гордится хорошими отношениями с Майоровым и надеется, что они всегда будут добрыми друзьями. А пока телеведущая продолжает тепло отзываться о товарище в личном блоге. «Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться! Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала. Хотя Тима и правда идеальный… Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году и до сих пор дружим. Как думаете, в одну реку можно войти дважды?» — поинтересовалась 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2» в Telegram.Ольга Бузова Напомним, на счету Ольги Бузовой несколько длительных романов и неудачное замужество с футболистом Дмитрием Тарасовым, которое продлилось около четырех лет. Супруги развелись со скандалом в конце 2016 года. Оля уверяет, что Дмитрий изменял ей с нынешней женой Анастасией Костенко. «Вообще не слежу за его жизнью, он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так реально открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — делилась недавно Бузова.