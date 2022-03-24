Песков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Шойгу

13:36 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Сейчас у Министра обороны России Сергея Шойгу много забот, это не лучшее время для медийной активности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о появившихся сообщениях об «исчезновении» Шойгу, Песков отметил, что глава Минобороны сейчас сосредоточен на вопросах, касающихся проведения спецоперации на Украине.

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«Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также призвал обращаться с вопросами в Минобороны, а не слушать издание, которое сообщает о якобы проблемах со здоровьем Шойгу. Кроме того, Песков заявил, что не ожидает какой-то реакции Президента России Владимира Путина на уход Анатолия Чубайса, занимавшего пост специального представителя президента по устойчивому развитию. Уволился и уволился, отметил официальный представитель Кремля.

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