Подписчикам Game Pass Ultimate дают бесплатно 3 месяца Marvel Unlimited





Компания Microsoft анонсировала новый бесплатный перк для подписчиков Game Pass Ultimate. К подписке подразделение Xbox старается активно приобщать любителей комиксов, и новый перк нацелен на таких пользователей.

Игроки по Game Pass Ultimate смогут забрать бесплатно (вероятно, только в США) подписку на сервис Marvel Unlimited сроком на 3 месяца. Перк будет доступен до 31 мая, активировать его нужно не позднее 30 июня. Активировать подписку на 3 месяца бесплатно с помощью перка смогут только новые подписчики сервиса.

Marvel Unlimited — это сервис для чтения комиксов Marvel. В сервисе доступно порядка 30 тысяч комиксов Marvel. При этом, в нем имеются эксклюзивные для Marvel Unlimited комиксы под названием «Marvel’s Infinity Comics».

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