Популярные женские свитеры

Вадим Карасев

Когда на улице холодно, важно, чтобы женщина чувствовала себя комфортно. Для этого нужно правильно подобрать одежду. Одним из наиболее популярных вариантов для холодного время года является недорогой женский свитер. Есть несколько моделей, которые стали самыми популярными.

Оверсайз

Такие свитеры отличаются удобным кроем и довольно стильным внешним видом. Также их можно дополнить разными вариантами (платьями, сарафанами, юбками, брюками, джинсами). Под свитер оверсайз можно подобрать наряды, изготовленные из принтованного шифона либо шелка. Благодаря такому сочетанию создается стильный, романтичный образ. Данные элементы гардероба будут отлично смотреться и на работе в офисе, и во время прогулки.

Джемперы, имеющие оригинальные рукава

Здесь акцент делается именно на рукава. Наибольшей популярностью пользуются такие варианты:

объемные рукава-епископ;



фонарики;



клеш, колокольчики;



рукава, которые декорированы крупным узором.



Благодаря таким свитерам можно красиво подчеркнуть утонченность той части туловища, которая находится сверху, но при этом расширить область талии. Для создания стильного образа стоит подобрать к подобным рукавам обтягивающие вещи, у которых отмечается высокая посадка, либо использовать широкий пояс.

Кроп

Этот пуловер имеет укороченный фасон, он достигает лишь пупка. К такому элементу гардероба отлично подойдут высокие леггинсы, шорты, юбки, штаны. Также кофта гармонично будет смотреться с юбкой-футляром либо пышной юбкой. При этом сохраняются правила приличия. Если взять кроп-кофту и сочетать ее с джинсами-скинни, тогда можно создать идеальный дуэт.

Асимметричный свитер

Такие фасоны отличаются свежим и оригинальным внешним видом. Силуэт получается неравномерным, поскольку у кофты может быть разная длина спереди и сзади, отсутствовать один из рукавов и др.

Сегодня сложно представить, что у девушки нет свитера, где спинка будет удлинена. Таким образом, скрывается поясничная область. К асимметричной кофте можно подобрать кожаные штаны, которые сидят плотно по фигуре. Тогда женщина создаст себе модный и при этом сдержанный образ.

С потертостями

Если надоели слащавые элементы гардероба, тогда стоит присмотреться к рваным свитерам. Они отличаются смелым и брутальным внешним видом и не содержат ни капли сентиментальности. К такой кофте стоит подбирать леггинсы, скинни, наряды из эко-кожи. Но они должны быть другого оттенка. Не рекомендуют к свитеру с потертостями выбирать в дополнение одежду, имеющую такой же старый внешний вид.



